أطلق النار غضباً في طرابلس ولاذ بالفرار...

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "م.خ" سوري الجنسية أقدم على اطلاق النار من رشاش حربي في الهواء غضباً خلف مبنى بلدية الميناء في طرابلس ولاذ بالفرار دون وقوع اصابات.



وعرف ان السبب هو نتيجة خلافات عائلية.

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