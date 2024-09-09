العدو الإسرائيلي استهدف فجراً بلدة كفركلا

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بلدة كفركلا بصاروخ ارض- ارض وقذائف الهاون.



يأتي ذلك بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدتي حانين والطيبة بغارتين.

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