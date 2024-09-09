بعد مداهمة... المخابرات تتلف حقل "ماريجوانا" في طاريا البقاعية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من مخابرات الجيش داهمت منزل المدعو "م. ح" في بلدة طاريا البقاعية ولم تعثر عليه، فانتقلت الى جرود البلدة.



وفي التفاصيل، عمدت القوة إلى اتلاف حقل ماريجوانا يشتبه بأن "م. ح" اقدم على زراعته في احد مشاعات البلدة.

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