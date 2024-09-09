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لبنان

غارات سوريا.. ملء للفراغ

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-09-2024 | 01:45
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من الواضح ان التصعيد الاسرائيلي أمس جاء ليصيب سوريا بشكل غير مسبوق منذ بداية الحرب الحالية، وهذا ما طرح اسئلة عن الاهداف وعن سبب هذه الاستهدافات التي لم تكن تحصل في السابق.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تل ابيب تحاول ملء الفراغ الذي احدثته "قواعد الاشتباك" الجديدة مع "حزب الله" اذ تراجع التصعيد كثيرا في لبنان وتحديدا في العمق وهذا ما كان لا بد من التعويض عنه.
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وتقول المصادر ان الغارات على سوريا توحي بأنها تستهدف مقدرات عسكرية تنقل الى لبنان عبر اقضية سورية مختلفة من دون ان يحسم ما اذا كانت تل ابيب قد اصابت اهدافها فعلا".


المصدر: لبنان 24

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