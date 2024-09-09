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لبنان

صلية صاروخية تنطلق من جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوّي في اصبع الجليل

Lebanon 24
09-09-2024 | 01:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صلية صاروخية انطلقت من جنوب لبنان ما أدى إلى دويّ صفارات الانذار في اصبع الجليل.
 
كما انفجرت صواريخ اعتراضية في اجواء القطاع الشرقي.
 
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