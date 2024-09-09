صلية صاروخية تنطلق من جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوّي في اصبع الجليل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صلية صاروخية انطلقت من جنوب لبنان ما أدى إلى دويّ صفارات الانذار في اصبع الجليل.

كما انفجرت صواريخ اعتراضية في اجواء القطاع الشرقي.