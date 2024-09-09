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لبنان

إنتقادات بالجملة.. سهرة بلا عشا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2024 | 02:15
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سادت الانتقادات في الاوساط الاعلامية لاحدى الحفلات التي اقيمت مؤخراً على مسرح كازينو لبنان بدعوة من احد نواب كسروان، والذي احياه المطرب معين شريف، خصوصاً وان السهرة لم يتخللها عشاء على الرغم من ان البطاقات كانت مدفوعة مسبقاً وتهدف الى التبرع لجهات معينة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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