هل سيتأثر الدولار بتوقيف سلامة؟

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علّقت مصادر متابعة للشأن المصرفي على مسألة إمكانيّة تأثر سعر الصرف والدولار بما يجري قضائياً على صعيد توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة قبل أيّام.وقالت المصادر لـ"لبنان24" إنّ "التهويل" الذي ظهر إثر توقيف سلامة والقول إن سعر الدولار سيتأثر، يعتبرُ كلاماً فارغاً من المضمون، وقالت: "سلامة ليس مسؤولاً حالياً، كما أن كل الأدوات التي كان يملكها خلال حاكميته لمصرف لبنان لم تعُد بيده، في حين أن كل الذين كانوا يتعامل معهم ويُنسق معهم عمليات التحكم بسعر الصرف باتوا بعيدين عنه ولا علاقة لهم به، كونه أنهى منصبه.. فكيف سيتأثر الدولار؟".بالنسبة للمصادر، فإنَّ السوق اللبناني عُرضة للهزّات طالما أنه لا استقرار ماليّا وهذا شيءٌ بديهي، لكن المسألة المطروحة لا تعني اهتزازاً بل قد تكون خطوة إيجابية في الطريق الصحيح على المسألة والمحاسبة في ملفاتٍ مالية ضخمة تعود لسنوات.