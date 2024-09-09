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لبنان

سقوط جرحى إثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حانين.. كم بلغ عددهم؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:04
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وقد استدعت حالتهم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.
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غارة

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