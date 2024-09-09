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لبنان

هاشم الى الرباط للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمانات الاسلامية

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:21
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غادر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية.
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