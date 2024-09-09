هاشم الى الرباط للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمانات الاسلامية

غادر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية.

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