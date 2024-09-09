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لبنان

على طريق فتقا - غدراس... حادث سير مؤلم يودي بحياة شابة!

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:36
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وقع حادث سير فجرا، على طريق فتقا - غدراس بين سيارة مرسيدس يقودها الشاب ج. ق والى جانبه خطيبته ر.ن مواليد 1996 وسيارة مرسيدس يقودها الشاب ك.م.، ما أدى إلى وفاة الفتاة على الفور وإصابة الشابين بجروح مختلفة، تم نقلهما بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى السان جون في جونية، فيما نقل الدفاع المدني جثة الفتاة الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.
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