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لبنان

أمن الدولة في الشمال تُخلي 3 بلدات من النازحين المخالفين

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:41
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في الشمال، قامت دوريّات من أمن الدولة – مكتب البترون، بإخلاء بلدات راشانا ونيحا وكفور العربي من النازحين السوريّين المخالفين، بعد أن كانت قد أنذرتهم قبل مدّة بضرورة الإخلاء، بسبب إقامتهم بطريقة غير شرعيّة وإشغالهم لعقارات خاصّة باللبنانيّين، وقد جرت عمليّات الإخلاء دون أيّ حادث يُذكر.
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