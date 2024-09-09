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لبنان

أصابوه إصابة مباشرة.. حزب الله يعلن استهداف هذا الموقع الإسرائيلي

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:01
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أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الاثنين موقع معيان باروخ  ‏بالأسلحة الصاروخية.

 وأصابوه إصابة مباشرة.‏
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