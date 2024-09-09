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لبنان
بوشكيان طلب سحب البند 29 من جدول أعمال الحكومة غداً
Lebanon 24
09-09-2024
|
04:03
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طلب وزير الصناعة جورج بوشكيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء "سحب البند 29 من جدول أعمال مجلس الوزراء المقرّر عقده غداً"، والقاضي بطلب وزارة الصناعة "الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته(تنظيم المقالع والكسارات)".
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وشرح أن الطلب يحتاج إلى" المزيد من الدرس"، مؤكّداً أنّ "القرار الذي اتّخذه نابع من المصلحة الوطنية".
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