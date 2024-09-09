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لبنان

الابيض يطلق الثلاثاء المرحلة الأولى من برنامج "رعاية"

Lebanon 24
09-09-2024 | 04:16
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يعقد وزير الصحة فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا  الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء في مبنى الوزارة، يطلق خلاله المرحلة الاولى من برنامج "رعاية" الممول بقرض من البنك الدولي والذي يهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة مجانية للمستفيدين من برنامج "أمان"، وذلك في إطار خطة الوزارة الهادفة لتمكين المواطن اللبناني من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
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واعلنت الوزارة في بيان ان "نحو 210,000 فرد من المسجلين ضمن برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية أمان، يستفيدون من برنامج رعاية في هذه المرحلة الاولى ، حيث سيكون لهم حرية اختيار مركز من بين مراكز الرعاية الصحية الأولية المشاركة في البرنامج والأقرب إلى مكان سكنهم. يذكر أن برنامج رعاية يهدف إلى تعزيز الخطوات لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية مجانًا للفئات اللبنانية الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال دون سن الثامنة عشرة وذوي الاحتياجات الخاصة". 
ولفتت الى ان "برنامج "رعاية" يشمل تقديم الخدمات الاتية: زيارات الاستشارة الطبية، بما في ذلك الرعاية الوقائية ومتابعة الحالات الحادة والمزمنة،  الفحوصات الاستشارية والتشخيصية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، رعاية ما قبل وبعد الولادة للنساء الحوامل، توفير الأدوية الأساسية واللقاحات مجانا، خدمات الصحة المجتمعية".
وكانت الوزارة قد بدأت توجيه رسائل نصية للمستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج "رعاية" وتدعوهم  إلى المسارعة في التسجيل لحجز مكانهم والاستفادة من خدمات البرنامج الممتدة على سنة كاملة.
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