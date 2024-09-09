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لبنان

مسيّرة لـ"الحزب" تصيب مبنى في نهاريا بإسرائيل

Lebanon 24
09-09-2024 | 04:24
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أصابت مسيّرة أطلقها حزب الله مبنى في نهاريا بإسرائيل بشكل مباشر.

وبحسب "العربية"، أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 4 من أصل 6 مسيّرات أطلقها حزب الله.
 
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدفين جويين مشبوهين اجتازا الحدود الشمالية، وتحطم مسيرة في نهاريا.
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