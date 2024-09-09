أصابت مسيّرة أطلقها حزب الله مبنى في نهاريا بإسرائيل بشكل مباشر.



وبحسب "العربية"، أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 4 من أصل 6 مسيّرات أطلقها حزب الله.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدفين جويين مشبوهين اجتازا الحدود الشمالية، وتحطم مسيرة في نهاريا.