مسؤول إسرائيلي يُهدّد ويكشف: نعرف مكان نصرالله وهكذا ستُصبح بيروت!

أطلق عضو الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري تهديداً باتجاه لبنان، قائلاً إنها "مسألة أيام قبل أن تبدو ضاحية بيروت مثل غزة".

وفي حديث عبر إذاعة 104.5 إف أم الإسرائيلية، قال فاتوري إن إسرائيل تعلم بمكان أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال: "نحنُ نعرف بالضبط أين يتواجد نصرالله، وقد نطيح به إذا لم يكن هناك خيار آخر.. هذا هو الاتجاه وسيحدث ذلك في الأيام المُقبلة".

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وأشار فاتوري إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق معه في الرأي على صعيد مسألة توسيع الحرب ضد لبنان وجعل بيروت مثل غزة.