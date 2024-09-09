كتاب من القاضية اسكندر إلى قاضي التحقيق الاول... هذا ما جاء فيه

رفعت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر كتاباً إلى قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت القاضي بلال حلاوي وفق الاصول القانونية المرعية الإجراء لحضور جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد أن رفض القاضي حلاوي حضور الجلسة، علماً أن هيئة القضايا هي هيئة تملك صلاحية الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية.

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