المعتصمون من أمام قصر العدل للقاضي حلاوي: عيون ومجهر الشعب اللبناني شاخصة نحوك

اعتبر النائب الياس جرادة أن أموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هي خط الدفاع الأول عن مستقبل لبنان"، مؤكدا أن رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة".

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جاء ذلك خلال وقفة نفّذها عشرات المودعين أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبة للتحقيقات الجارية مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة بإنصافهم واحقاق العدالة وصولا الى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.



وبشر جرادة من يعنيهم الأمر بأن قضية التحقيق مع سلامة "أول العنقود وان المسبحة ستكر من ضمنها الدعوة التي تم رفعها من قبل نواب التغيير الذين سيمنعون اي تغاض عنها" وقال: "لا أحد فوق رأسه خيمة والجميع سيتم اقتيادهم الى السجون".



من جهتهم توجه عدد من المعتصمين الى القاضي حلاوي قائلين أن "عيون ومجهر الشعب اللبناني شاخصة نحوك وان المودعين الذين باتوا اليوم غير قادرين على الاستشفاء او الحصول على ادويتهم يطلبون منك ان تضرب بمطرقتك وان تحكم لصالح هذا الشعب". (الوكالة الوطنية للإعلام)