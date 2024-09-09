بعد التحقيق معه... ماذا قرّر القاضي بلال حلاوي بشأن رياض سلامة؟

انتهت جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قصر العدل في بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنيّة للإعلام، أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سلامة.

Advertisement

وحدّد حلاوي جلسة جديدة لاستجواب سلامة الخميس المقبل.

وكان سلامة حضر صباح اليوم إلى قصر العدل في بيروت في سيارة أمنيّة، وسط تجمّع عدد كبير من المواطنين لمواكبة جلسة التحقيق برئاسة حلاوي.

إلى ذلك، قال وكيل سلامة المحامي مارك حبقة إن "استجواب سلامة هو إجراء عاديّ، والقاضي ملزم بإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة لكي يستكمل الإستجواب لاحقاً".



وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف حبيقة: "ظروف الجلسة لم تكن طبيعيّة بسبب تضليل الرأي العام من قبل الإعلام وتصوير سلامة كأنّه فار من العدالة في الوقت الذي أتى فيه بإرادته إلى الجلسة".



وتابع قائلاً: "ما فعلته القاضية غادة عون ونشرها صورة وهي تحتفل وتقطع قالب حلوى احتفالا بتوقيف سلامة أبعد ما يكون عن الموضوعية".