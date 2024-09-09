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لبنان

فنيش: جبهة الإسناد ساهمت بدعم المقاومة في غزة

Lebanon 24
09-09-2024 | 05:43
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أكّد الوزير والنائب السابق محمد فنيش خلال احتفال تكريمي في بلدة سلعا الجنوبية "التزام المقاومة كل الأهداف التي أعلنتها قيادتها، من ثباتها على دعمها ونصرتها لأهلنا في فلسطين وعلى خطها في مواجهة المشروع الإسرائيلي، إلى موقفها وحضورها في الميدان بمختلف الوسائل التي تراها مناسبة، وبالتوقيت الذي تراه مناسباً لاستخدام قدراتها من أجل ان تقف هذه الحرب الاجرامية ومن أجل محاصرة المشروع وتعطيل استهدافه وخطره المصيري على لبنان والمنطقة وعلى الإنسانية"، معتبراً أن أي "مكسب يحققه العدو في هذه الحرب سيرتد سلباً على لبنان وعلى كل دول المنطقة".
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ورأى أن "قيامنا بدورنا وتأدية واجبنا على جبهة لبنان، كان له إسهام كبير لدعم المقاومة في غزة عبر إنهاك جيش العدو الإسرائيلي".

أضاف: "إن أي تجاوز من العدو سيلقى الرد بما يتلاءم مع تجاوزه ليعيده إلى التزام قواعد الاشتباك".

وقال:"علينا اليوم في هذه المناسبة، أن نرفع الصوت: أما آن لهذا النظام الرّسمي العربي أن يخجل من نفسه ويوقف على الأقل تطبيع علاقاته مع إسرائيل؟ أليس هذا شريكاً في ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم في حق شعب فلسطين؟".

وشدد على أن "الرهان على الوساطة الأميركية وعلى الحلول والمبادرات الأميركية، إنما هو رهان على سراب". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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