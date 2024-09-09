صورة لحادث سير مروّع... سيارة سقطت عن جسر الصياد وشخصٌ تُوفِيَ

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط سيارة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتّجاه بعبدا.

وأشارت إلى سقوط قتيل وجريح نتيجة حادث السير.

وأضافت أنّه تمّ تحويل السير باتّجاه الطرقات المجاورة.