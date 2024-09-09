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لبنان

كيف علّق "الوطني الحر" على إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:03
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علّق "التيار الوطني الحر" عبر حسابه الرسمي على "إكس" على إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة قائلاً:
 
"أن تصدر مذكرة التوقيف الوجاهية بحق رياض سلامة أمر منطقي، بالنظر إلى ارتكاباتِه البالغة الوضوح".
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ان التيار الوطني الحر سيتابع ملفات سلامة كما فعل منذ البداية، حتى إحقاق المحاسبة والوصول إلى الحقيقة في الإرتكابات المالية وملف أموال اللبنانيين المنهوبة".
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