كيف علّق "الوطني الحر" على إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة؟

علّق "التيار الوطني الحر" عبر حسابه الرسمي على "إكس" على إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة قائلاً:

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"أن تصدر مذكرة التوقيف الوجاهية بحق رياض سلامة أمر منطقي، بالنظر إلى ارتكاباتِه البالغة الوضوح".ان التيار الوطني الحر سيتابع ملفات سلامة كما فعل منذ البداية، حتى إحقاق المحاسبة والوصول إلى الحقيقة في الإرتكابات المالية وملف أموال اللبنانيين المنهوبة".