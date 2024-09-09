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لبنان
خالفوا التسعيرة.. محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في هذه المناطق
Lebanon 24
09-09-2024
|
06:04
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نظمت مصلحة الاقتصاد الاقليمية في محافظة الجنوب، بناء على شكاوى المواطنين، خلال جولة كشوفات ميدانية لفرقها 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط ورسم الاشتراك الثابت وذلك في بلدات الهلالية وعبرا ومجدليون قضاء صيدا.
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