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لبنان

حمادة: انتصار التعليم يحفر عميقا في ذهن العدو

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:08
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة  خلال احتفال تربوي في البقاع الغربي "أن التعليم هو أولوية الأولويات، التعليم بكل مستوياته وخصوصا التعليم الجامعي"، وقال :" نحن نحقق إنتصارات على مستويات مختلفة وفي ميادين مختلفة ولعل انتصار التعليم يحفر عميقا في ذهن هذا العدو".
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أضاف:" إننا نخوض هذا الإشتباك في معركة إسناد إخوتنا في فلسطين، والمعركة هي معركة مع الأميركي المنافق الملتف الذي يشكل عناوين الدعم، فضلا عن الدعم في التخطيط والتذخير وهو الذي لا يتورع عن قتل حملة الجنسية الأميركية بسلاح أميركي كما حصل في الضفة، وهو الذي لا يتورع عن إظهار وجهه اللئيم في القتل والإبادة".
 
أكمل:" نحن الآن في معركة حضارية وهذه المعركة هي بين الإنسان واللاإنسان، هي معركة الإنسان بكل ما للكلمة من معنى ليست مجرد معركة فئة مع فئة محتلة قاتلة مارقة بكل الأنظمة والقوانين والشرائع والقيم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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