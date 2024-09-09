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لبنان

المستجدات السياسية والأمنية بين فرنجية والسفير القبرصي

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:51
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 استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير النمساوي رينيه - بول آمري في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، بحضور الدكتور جان بطرس.

وبحث الطرفان في المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.
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