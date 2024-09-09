المستجدات السياسية والأمنية بين فرنجية والسفير القبرصي

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، السفير النمساوي رينيه - بول آمري في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، بحضور الدكتور جان بطرس.



وبحث الطرفان في المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

Advertisement