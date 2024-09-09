الموسوي: العدو يسعى قولا وعملا على إخلاء فلسطين من الفلسطينيين

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رأى المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" النائب السابق السيد حسين الموسوي أن "الكيان الإسرائيلي الغاصب في فلسطين يسعى قولا وعملا على إخلاء فلسطين من الفلسطينيين، وان المعركة القائمة هي معركة طرد أهل فلسطين إلى خارج أرضهم كما يعبر قادته".وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة التبي شيت أن "العامل الأساس لكل الانتصارات التي تحققت للمسلمين، يكمن في عشقهم للشهاده وعدم جعل الخوف والمخاطر تمنعهم عن الإقدام والتضحية بالنفس".وختم متسائلا: "أين العرب والمسلمون، أين أهل القرآن عن شطب الكثير من آيات القران الكريم إذعانا لإسرائيل بعد كامب ديفيد، وأين طلاب الجامعات العربية والإسلامية في بلادنا من جامعات في أميركا وأوروبا التي سبقهم طلابها وطالباتها للمطالبة بالحق الفلسطيني؟".