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لبنان

"لقاء سيدة الجبل" يدعو بري لفتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس

Lebanon 24
09-09-2024 | 07:06
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لفت "لقاء سيدة الجبل" خلال اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، ان "عودة أجواء التصعيد العسكري في لبنان تثبت عدم صدقية سردية ما سمي بـ "تطمينات" السيد حسن نصرالله. ونطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين وأمنهم بالإصرار على سحب السلاح الإيراني الإحتلالي من لبنان وتطبيق ال 1701 كاملا".
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وأشار البيان الى "ان البعض يربط مصير انتخاب رئيس في لبنان بأحداث غزة، وكأن لبنان ومعاناة مواطنيه ومشاكلهم معلقة إلى حين تتقشع الأمور على مساحة المنطقة وفق المصالح الإيرانية في المنطقة والعالم".
 
وطالب "اللقاء"، مجددا الرئيس نبيه بري "بفتح ابواب المجلس النيابي امام انتخاب رئيس، كما يطالب نواب المعارضة بممارسة كل الضغوط على الساحة الوطنية والعربية والدولية لتحرير الاستحقاق من قبضة حزب الله - حركة أمل".
 
واعتبر ان "ربط مسار لبنان بمصير حرب غزة هو نتيجة قرار إيراني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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