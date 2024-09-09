هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه

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وذكرت المعلومات أنّ سلامة أجاب على مختلف الأسئلة التي طُرحت عليه، كما أنّ حلاوي استخدم أدلة ومستندات لمواجهة سلامة بها، لكن الأخير لم يجادل بشأن المعلومات الواردة، واكتفى فقط بالرّد على الأسئلة الموجهة إليه.