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لبنان

هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-09-2024 | 07:11
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي استجوب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في ملفات رئيسية تتعلق بكيفية إدارة الاستشارات في مصرف لبنان ومصدر أمواله، بينما القضية الأساسية هي المرتبط بالتهم الموجهة إليه حول اختلاسات مالية وتحديداً تلك التي ادعى عليه فيها النائب العام المالي علي إبراهيم.
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وذكرت المعلومات أنّ سلامة أجاب على مختلف الأسئلة التي طُرحت عليه، كما أنّ حلاوي استخدم أدلة ومستندات لمواجهة سلامة بها، لكن الأخير لم يجادل بشأن المعلومات الواردة، واكتفى فقط بالرّد على الأسئلة الموجهة إليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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