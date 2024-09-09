بسبب تلوث جرثومي.. إقفال معملين للثلج في طرابلس

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أقفل مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال، باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، معملين لتصنيع الثلج في منطقة الميناء طرابلس بالشمع الاحمر بمؤازرة امن الدولة، بعد اخذ عينات من الثلج وتحليلهم.وافادت نتائج المختبر بعدم المطابقة للمعايير الصحية من الناحية الجرثومية. (الوكالة الوطنية للإعلام)