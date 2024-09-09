لقاء الأحزاب في البقاع دان العدوان على سوريا: نتنياهو يأخذ المنطقة إلى انفجار كبير

دان لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على سوريا، ورأى في بيان "ان نتنياهو يأخذ المنطقة برمتها إلى انفجار كبير متجاوزا كل الخطوط الحمر".



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وأشار إلى أن" الهجمة ضد سوريا تؤكد المؤكد بأنها مركز القرار القومي وقلب محور المقاومة الذي يضخ المدد للمقاومات في المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام) وأكد أن "تهور نتنياهو وجنون عصابته النازية وتلاعبه بالمرشحين الرئاسيين في اميركا كسبا للوقت لن يحقق أهداف الحرب المدمرة ضد غزة بل سينقل الكيان الغاصب من مرحلة فقدان الوظيفة إلى الزوال الحتمي".وأشار إلى أن" الهجمة ضد سوريا تؤكد المؤكد بأنها مركز القرار القومي وقلب محور المقاومة الذي يضخ المدد للمقاومات في المنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)