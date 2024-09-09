"قوات الفجر" قصفت إسرائيل بالصواريخ... إليكم ما استهدفته

أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية صباح اليوم، عن استهداف موقع بيت هلل في مستوطنة كريات شمونة.

وأضافت في بيان أنّ الإستهداف يأتي ردّاً على قصف العدوّ الإسرائيليّ القرى الجنوبيّة ودعماً لغزة.