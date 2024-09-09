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لبنان
"قوات الفجر" قصفت إسرائيل بالصواريخ... إليكم ما استهدفته
Lebanon 24
09-09-2024
|
07:34
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أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية صباح اليوم، عن استهداف موقع بيت هلل في مستوطنة كريات شمونة.
وأضافت في بيان أنّ الإستهداف يأتي ردّاً على قصف العدوّ الإسرائيليّ القرى الجنوبيّة ودعماً لغزة.
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