"الحزب" أجبر طائرة إسرائيلية على التراجع.. إليكم هذا البيان

أعلن "حزب الله" في بيان أن "وحدة ‏الدفاع ‏الجوي تصدت لطائرة حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وحسب البيان، أطلقت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي باتجاه الطائرة الإسرائيلية ‏صاروخ أرض جو ‏مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع باتجاه فلسطين المحتلة.‏