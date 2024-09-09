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لبنان

"الحزب" أجبر طائرة إسرائيلية على التراجع.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
09-09-2024 | 07:49
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أعلن "حزب الله" في بيان أن "وحدة ‏الدفاع ‏الجوي تصدت لطائرة حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
 
وحسب البيان، أطلقت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي باتجاه الطائرة الإسرائيلية ‏صاروخ أرض جو ‏مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع باتجاه فلسطين المحتلة.‏
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