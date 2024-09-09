Advertisement

لبنان

تُوفيت على الفور... هذا ما حصل مع سيّدة داخل منزلها

Lebanon 24
09-09-2024 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1244625-638614909555972306.jpg
Doc-P-1244625-638614909555972306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة السيّدة س.م بصقعة كهربائيّة داخل منزلها في بلدة خريبة الجندي في عكار.
 
 
وتُوفيت السيّدة على الفور، ونُقِلَت جثتها إلى المستشفى.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
رعب بين المواطنين... ماذا حصل في كوشا العكارية؟
lebanon 24
09/09/2024 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أُصيب بطلق ناريّ في رأسه وحالته حرجة... إليكم ما حدث مع شاب في عكار
lebanon 24
09/09/2024 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري استقبل مفتي عكار ومديري المخابرات القبرصية واليونانية
lebanon 24
09/09/2024 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. اطلق النار على شقيقه وفرّ
lebanon 24
09/09/2024 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24

خريبة الجندي

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:20 | 2024-09-09
12:17 | 2024-09-09
12:11 | 2024-09-09
11:48 | 2024-09-09
11:32 | 2024-09-09
11:26 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24