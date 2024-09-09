تُوفيت على الفور... هذا ما حصل مع سيّدة داخل منزلها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة السيّدة س.م بصقعة كهربائيّة داخل منزلها في بلدة خريبة الجندي في عكار.

وتُوفيت السيّدة على الفور، ونُقِلَت جثتها إلى المستشفى.