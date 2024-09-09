كمين محكم لقوى الأمن في منطقة الروشة.. من أوقفت هناك؟ (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إلى كشف هوية شخص ينشط بتجارة وترويج المخدّرات، كما تمكنت من تحديد مكان تواجده في محلة الروشة.، ويدعى:- خ. أ. خ. (مواليد عام 2000، لبناني)وقد تبيّن أنه مطلوب بموجب /5/ ملاحقات قضائية بجرائم تجارة وترويج مخدّرات وسرقة.بتاريخ 4-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، كمنت له إحدى دوريات المفرزة وألقت القبض عليه على متن سيارة نوع "هيونداي"، وأوقفت من كان برفقته، ويدعى:خ. ك. د. (مواليد عام 1997، لبناني)بتفتيشهما والسيارة عثرت على مسدس حربي مع ممشط و/15/ طلقة صالحة للاستعمال، بيان قيد إفرادي مزوّر.باستماعهما، اعترف الأول بتجارة وترويج المخدّرات، وباستخدامه خلال تنقلاته بيان القيد الافرادي المزور الذي تم ضبطه.سلما مع المضبوطات الى فصيلة الروشة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.