بالصور... إضافة مواضيع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّه إلحاقا بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 10-9-2024 في السرايا الكبير، تمّت إضافة المواضيع التالية:

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