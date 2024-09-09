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لبنان

بالصور... إضافة مواضيع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
09-09-2024 | 08:16
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّه إلحاقا بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 10-9-2024 في السرايا الكبير، تمّت إضافة المواضيع التالية:
 
 
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