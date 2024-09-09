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لبنان

سليمان استقبل وفوداً عشائرية من سوريا ولبنان في وادي خالد

Lebanon 24
09-09-2024 | 08:22
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إستقبل النائب محمد سليمان بدارته في وادي خالد وفوداً عشائرية من مشايخ ووجهاء ونواب عشائر سوريا بحضور مشايخ ووجهاء من عشائر لبنان وفاعليات بلدية واختيارية.

وفي منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال سليمان:"شرفتم الدار مشايخ ووجهاء ونواب العشائر في سوريا بلقائكم مع عشائر لبنان في وادي خالد.، بلقاء مفعم بالوجوه الطيبة ليؤكد  ترابط ابناء العشائر في البلاد العربية ويعزز التلاحم فيما بينهم".
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