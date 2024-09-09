سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اليرزة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب أكرم شهيّب ثم النائب أحمد الخير، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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