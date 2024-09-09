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لبنان

الشؤون التربوية بين الحريري ووفد مشترك من روابط التعليم الرسمي

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:52
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استقبلت النائبة السابقة بهية الحريري في مكتبها ببيروت، وفدا مشتركا من روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، والأساسي) عرض معها الشأن التربوي ومطالب المعلمين في هذه القطاعات.

وأعلنت روابط التعليم الرسمي في بيان اثر اللقاء، أنه "في سياق جولة اللقاءات التربوية لروابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي)، زار وفد منها السيدة بهية الحريري في مكتبها في ساحة النجمة، وحمل الوفد مذكرة تربوية - نقابية، وفي أولويتها رفع بدل الانتاجية للأساتذة والمعلمين بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الحالي، وفي ظل غياب المطلب الأول وهو سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة".
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وأشارت الى أن "موقف السيدة بهية الحريري كان ايجابيا حيث ستحمل مذكرة الأساتذة والمعلمين وقضاياهم التربوية إلى دولة الرئيس بري، ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزير التربية، وستدافع عنها لتحقيقها من أجل الحفاظ على الأستاذ والمعلم وعلى التعليم الرسمي وذلك بمختلف السبل، ووعدت بأنها ستحرك عجلة التواصل من أجل تحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين وطرح حلول منصفة وعادلة قبل ٣٠ أيلول الجاري".

كما التقت الحريري وفدا من اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة مدينة بيروت برئاسة شفيق حميدي صقر، في زيارة بروتوكولية لمناسبة انتخاب المجلس التنفيذي الجديد للإتحاد، بحضور منسق عام قطاع النقابات العمالية والزراعية في تيار "المستقبل" ماجد سعيفان. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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