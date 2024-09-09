الحلبي عرض مع وفد من "التقدمي" سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي

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وتناول البحث "سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والجامعة اللبنانية بصورة طبيعية".وتوافق المجتمعون على أن "تأمين المال هو مسؤولية الحكومة، وذلك لتمكين وزارة التربية من المباشرة بالعام الدراسي، وتمكين المدرسة الرسمية وأساتذتها من بدء العمل ومتابعته".