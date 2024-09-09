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لبنان

الحلبي عرض مع وفد من "التقدمي" سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي

Lebanon 24
09-09-2024 | 12:11
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عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً في منزله في رأس المتن، مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، ضم النائب أكرم شهيب وأمين السر العام للحزب ظافر ناصر، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حذيفة، ومستشار الوزير لشؤون التواصل مع الجهات الخارجية ماهر الحسنية.
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وتناول البحث "سبل تأمين المقومات لانطلاق العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والجامعة اللبنانية بصورة طبيعية".

وتوافق المجتمعون على أن "تأمين المال هو مسؤولية الحكومة، وذلك لتمكين وزارة التربية من المباشرة بالعام الدراسي، وتمكين المدرسة الرسمية وأساتذتها من بدء العمل ومتابعته".
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