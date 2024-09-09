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لبنان

"للتركيز على أزمة غزة".. بوريل سيزور مصر ولبنان

Lebanon 24
09-09-2024 | 13:34
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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، سيقوم بزيارة إلى مصر ولبنان في الفترة من 8 إلى 12 أيلول الجاري.
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تأتي هذه الزيارة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية المستمرة في غزة، حيث أصبح وقف إطلاق النار العاجل ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
 
تهدف المهمة إلى تعزيز التواصل الإقليمي للاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع المزيد من التصعيد.

في اليوم الأول، سيصل بوريل إلى القاهرة لعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية، بما في ذلك لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
كما سيقوم بزيارة إلى رفح على الجانب المصري من الحدود، حيث سيلتقي بممثلي وكالات الأمم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية.
 
ومن المقرر أن يفتتح مشروعاً تموله الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مساعدة الأطفال في غزة والأشخاص الذين يتولون رعايتهم في مصر.

سيتصدر جدول أعمال الزيارة جهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر، فضلاً عن دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة.
 
سيناقش بوريل كذلك الوضع الإقليمي وتأثير الصراع على البلدان المجاورة.

في اليوم التالي، سيجتمع الممثل الأعلى مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، حيث سيتم بث مؤتمر صحافي مشترك عبر EbS.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوريل في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة.

خلال يومي الأربعاء والخميس، سيتوجه بوريل إلى لبنان حيث يلتقي بعدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.
 
كما سيتحدث مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، حيث من المتوقع عقد مؤتمر صحافي آخر، وسيكون التسجيل متاحاً على EbS.

ستتيح الزيارة لبوريل فرصة لمناقشة جميع جوانب الوضع في غزة والقضايا السياسية الأوسع مع القادة الإقليميين، مع التركيز على تأثير الصراع على البلدان المجاورة ودور كل منها في جهود السلام والاستقرار.
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