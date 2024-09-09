هذا جديد ملف رياض سلامة.. ماذا تقرّر؟

علم "لبنان24" أنَّ وكلاء الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لن يتقدموا بطلب استئناف مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه اليوم من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، ما يعني أنه سيظل قابعاً في التوقيف لدى قوى الأمن الداخلي.

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إلى ذلك، اعتبرت مصادر قضائية أن خطوة حلاوي بعدم السماح للقاضية هيلانة اسكندر بالمشاركة في جلسة التحقيق مع سلامة اليوم، في غير مكانها قانوناً، على اعتبار أن اسكندر تمثل هيئة القضايا في وزارة العدل ويحقّ لها الإدعاء على سلامة وحضور الجلسات الخاصة به مثلما كان يحصل سابقاً.

وأشارت المصادر إلى أن اسكندر قد تبادر إلى اتخاذ اجراءاتها القانونية بشأن الملف المطروح، وفق ما تفرضه الأصول القانونية.