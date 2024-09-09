لم يترشّح أحد على الرئاسة.. باسيل: النواب الأربعة طلبوا مني عدم إجراء انتخابات داخلية

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، أنّه "إذا لم نوضح الأمور أكون مقصراً بواجباتي تجاه التيار خاصة بعد كل ما كُتب".

أضاف باسيل خلال لقاء خاص على قناة الـ "أو تي في": "لم أميّز بين الناس في التيار وفي اختيار النواب واعتمدت مصلحة التيار ولم يترشّح أحد على رئاسة "التيار" في العام ٢٠١٩ ولأي أحد الحق بالترشح وكذلك حصل في العام ٢٠٢٣ وكنت دائماً أجري استطلاعات رأي".

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تابع:" إذا كان لأحد مشكلة في نظام التيار يمكنه العمل على تغييره ولا يمكن أن نقفِل فرصة الترشح على أحد وهناك ناس لم يترشحوا وأعطوا صورة جميلة عن التيار كشامل موزايا وناجي غاريوس وحكمت ديب وروجيه عازار وأنطوان بانو".

وعن النواب الأربعة الذين خرجوا من التيار، قال باسيل: "النواب الأربعة طلبوا مني في العام ٢٠٢٤ عدم إجراء انتخابات داخلية واستبدلناها باستطلاع رأي داخلي". مشيرًا إلى أنّ "في المجلس النيابي أخذوا المناصب الرئيسية وليس بالضرورة أن كل أحد أن يكون وزيراً والعديد من المناضلين على الرغم من أنهم مستحقون لم يخرجوا من التيار ونحن فعلياً في التيار كل شيء يتم بالمشورة والقرارات لا تخرج إلا بتوافق كامل وتأتي في شكل طبيعينحن فعلياً في التيار كل شيء يتم بالمشورة والقرارات لا تخرج إلا بتوافق كامل وتأتي في شكل طبيعي".

وعن رئاسة التيار، كشف باسيل: "قلت لهم في ملف الرئاسة إنني سأشارككم وتشاورنا والقرار خرج بالتوافق، و"لم يقصروا" بالحكي أمام سفراء لكنّني تعاليت على هذا الموضوع واعتبرت أن من واجباتي أن أصبر انطلاقاً من تحملي مسؤولية التيار الى أن وصلت الأمور إلى المسّ بوحدة التيّار وهيبته"، مضيفًا: "تخيل أن سفيراً او مطراناً أو أجهزة امنية يقولون لي كم صوت ستكونون".

وإعتبر باسيل أنّ "الأمور بدأت تتخذ شكل تنظيم مجموعة بعد انتخابات ٢٠٢٢ حين لم يلتزموا بالموجبات الإنتخابية وأطلقوا على هذه المجموعة إسماً". مشيراً إلى أنّ "في بعبدا لم يكن هناك من خطر على آلان عون (في انتخابات ٢٠٢٢) ولم نطلِق توجيهاً في المتن لدعم إدي معلوف ولا في أيّ قضاء لكن في ١٧ تشرين هناك من لم يدافع عن الرئيس في حين أن هناك من أخذ الأمور بصدره" .