حاجة مُلحّة للوحدة الداخلية

يتّجه حزب بارز إلى عدم تعريض أيٍّ من علاقاته أو تحالفاته إلى أي اهتزاز، نظراً للحاجة الملحَّة لوحدة داخلية بالحد الأدنى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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