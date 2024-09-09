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لبنان
دولة كبرى ترشّح وزيراً سابقاً للرئاسة
Lebanon 24
09-09-2024
|
19:00
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تتحدث معلومات دبلوماسية أن شخصيات عاملة في الخارج، بينهم وزير سابق ترشحه دولة كبرى للرئاسة في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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