29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل أعطت واشنطن الضوء الأخضر لعمليّة عسكريّة في لبنان؟
Lebanon 24
09-09-2024
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": واضح من مسار الاحداث ان الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين قد ترك الملف الرئاسي لنظيره الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يحب "الاخذ والرد" عالطريقة اللبنانية، متفرغا لملف الحرب جنوبا، انطلاقا من معادلة اميركية ثابتة حول ارتباط ملفي الحدود ورئاسة الجمهورية بشكل عضوي واساسي. من هنا انكباب هوكشتاين على وضع مكونات "طبخة حل"، تكون جاهزة متى دخلت المنطقة مرحلة التسويات.
Advertisement
وفيما يدور همس في الكواليس الاميركية عن شيئ كبير يجري الاعداد له غير واضح المعالم، على ما ينقل زوار واشنطن، تستمر المشاورات والاتصالات على اكثر من صعيد بين العاصمتين الاميركية و"الاسرائيلية"، على المستويات السياسية والعسكرية - الامنية والاستراتيجية، حيث عقد تحت هذا العنوان اجتماع "افتراضي" جمع مستشار الامن القومي في البيت الابيض جاك سوليفان وهوكشتاين، الى مسؤولين "اسرائيليين" بطلب من رئيس الوزراء "الاسرائيلي"، لبحث التسويات الاخيرة وشكلها بعيدا عن الآليات التي ستقود اليها، عسكرية كانت ام سياسية.
وينقل مطلعون على مسار هذه المفاوضات، ان لا خلاف اميركي – "اسرائيلي" حول الملف اللبناني واهداف "تل ابيب" على جبهتها الشمالية، الا لناحية التوقيت وحجم وحدود اي عملية عسكرية قد تشن ضد لبنان، كاشفين ان جولة المشاورات الاخيرة افضت الى مجموعة من النتائج .
حتى الساعة لا مؤشرات واضحة، وان كانت الامور غير مشجعة، فوتيرة تصعيد العمليات العسكرية من جهة، والتصاريح السياسية والخطوات العملية لتغيير الواقع على الجبهة الشمالية من جهة ثانية ، وفقا للمسؤولين "الاسرائيليين"، تدل الى ان التطورات ذاهبة الى مزيد من التعقيد، ليصبح السؤال عن تحول لبنان الى غزة جديدة، كما هددت "اسرائيل" امرا مشروعا.
لا جواب على هذا السؤال حتى الساعة، لكن الاكيد ان التهديدات "الاسرائيلية" جدية وان الضغوط الدولية كبيرة، لردع "تل ابيب" وتفادي السيناريو الأسوأ. وتبقى معرفة لمَن ستكون الغلبة في هذا السباق بين الآلة العسكرية من جهة والديبلوماسية من جهة ثانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
03:06 | 2024-09-09
09/09/2024 03:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:11 | 2024-09-09
09/09/2024 07:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
06:10 | 2024-09-09
09/09/2024 06:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاضاة مخرجة واعلامية شهيرة بعد تصريحاتها عن المساكنة
Lebanon 24
مقاضاة مخرجة واعلامية شهيرة بعد تصريحاتها عن المساكنة
04:20 | 2024-09-09
09/09/2024 04:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن وفاة نجل شقيق فؤاد شكر في بيروت (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن وفاة نجل شقيق فؤاد شكر في بيروت (صورة)
03:52 | 2024-09-09
09/09/2024 03:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:44 | 2024-09-10
بدء تحرك العسكريين المتقاعدين عند مداخل السرايا (فيديو)
01:30 | 2024-09-10
التصعيد الاسرائيلي "بشكل جديد"
01:28 | 2024-09-10
الأب إيلي خنيصر: طقس خريفي يسيطر على لبنان واعصار يهدد هذه الدولة
01:20 | 2024-09-10
غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب ليلاً.. هل من أضرار؟
01:18 | 2024-09-10
من هم اول الوزراء الواصلين الى السرايا؟
01:15 | 2024-09-10
باسيل يعلن عن أزمته: أنا مظلوم
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 08:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 08:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 08:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24