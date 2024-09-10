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لبنان

بقضاء زغرتا.. حادث سير يودي بحياة "محمد"

Lebanon 24
10-09-2024 | 00:14
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تعرض المدعو محمد الخطيب لحادث سير، أثناء عبوره ليل أمس الأثنين طريق عام مرياطة بقضاء زغرتا، اذ صدمه جيب مجهول المواصفات ما أدى الى اصابته اصابه بليغة، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
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وبحسب المعلومات، فقد عملت فرق الإسعاف على نقله الى أحد المستشفيات، ليفارق الحياة فجر اليوم متأثرا بجراحه، وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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