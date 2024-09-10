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لبنان
من هم اول الوزراء الواصلين الى السرايا؟
Lebanon 24
10-09-2024
|
02:31
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علم "لبنان 24" ان الوزراء جوني قرم وجورج بوشكيان وجورج كلاس هم اول الواصلين معا الى السرايا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء.
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ولاحقا، انضم وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الى الوزراء الواصلين الى السراي.
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الوزراء
الذين
وصلوا
السرايا؟
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