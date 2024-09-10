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لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب ليلاً.. هل من أضرار؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 01:20
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أغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل، على بلدة الناقورة وأطرافها وحامول وجبل اللبونة.

ثم أغار قرابة الثانية فجرا، على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى الى اضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.
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كما اطلق العدوّ القنابل المضيئة ليلا، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير طوال الليل وحتى الصباح، فوق بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش.
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