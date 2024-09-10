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لبنان

كيف هو وضع العسكريين عند حدود الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2024 | 01:45
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أقرّ عسكريون يخدمون في جنوب لبنان بأهمية الدور الذي تمارسه قيادة الجيش على صعيدهم، خصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً بشؤونهم من قبل قائد الجيش العماد جوزاف عون.
أحد العسكريين الذي يعمل عند أحد النقاط الحدودية قال لـ"لبنان24": "القيادة تواكبنا باستمرار وكل شيء نحتاجه يتم تلبيتنا به فوراً رغم الخطر".
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وتابع: "منذ اليوم الأول للمعارك، لم تتنازل قيادة الجيش عن تأمين تحركاتنا، كما أن حافلات الجيش ما زالت تتحرك في مختلف المناطق الحدودية لنقل العسكريين كالمعتاد".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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