إرتفاع لافت بفاتورة المولّدات

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لاحظ المواطنون أنّ فاتورة المولّدات عن شهر اب ارتفعت بشكل لافت، بسبب أزمة الكهرباء والتقنين القاسي.واشتكى مشتركون من ارتفاع الفاتورة ما بين 15 إلى 30 دولاراً للـ5 أمبير، وبين 30 إلى 60 دولاراً للـ10 أمبير.