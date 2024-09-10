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لبنان

إرتفاع لافت بفاتورة المولّدات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-09-2024 | 03:15
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لاحظ المواطنون أنّ فاتورة المولّدات عن شهر اب ارتفعت بشكل لافت، بسبب أزمة الكهرباء والتقنين القاسي.
واشتكى مشتركون من ارتفاع الفاتورة ما بين 15 إلى 30 دولاراً للـ5 أمبير، وبين 30 إلى 60 دولاراً للـ10 أمبير.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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